İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2026 Pazartesi / 29 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7121
  • EURO
    51,8696
  • ALTIN
    7021.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eski milli kaleci Nurcan Çelik memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Spor

Eski milli kaleci Nurcan Çelik memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Artvin'de eski milli kaleci ve teknik direktör Nurcan Çelik, 46 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından vasiyeti üzerine memleketi Şavşat'ta annesinin mezarı yanına defnedildi.

IHA16 Şubat 2026 Pazartesi 16:41 - Güncelleme:
Eski milli kaleci Nurcan Çelik memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL

Türk kadın futbolunun öncü isimlerinden, eski milli kaleci ve teknik direktör Nurcan Çelik, 14 Şubat 2026 tarihinde yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen 1980 doğumlu Çelik'in vefatı spor dünyasında derin üzüntü oluşturdu. Futbolculuk kariyerinde milli formayı başarıyla taşıyan, teknik direktörlük döneminde ise özellikle kadın futbolunun gelişimine katkı sunan Çelik, disiplinli kişiliği ve genç sporculara verdiği destekle tanınıyordu.

Bir dönem Galatasaray Kadın Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevini üstlenen Çelik'in, hem saha içindeki performansı hem de kenar yönetimindeki çalışmalarıyla Türk kadın futbolunun kurumsallaşma sürecinde rol oynayan isimler arasında yer aldığı değerlendiriliyor.

Çelik'in cenazesi, vasiyeti doğrultusunda memleketi Şavşat'a getirildi. Şavşat Armutlu Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından 46 yaşındaki Çelik, annesi Fahriye Çelik'in mezarının yanına defnedildi. Cenaze törenine kardeşleri Ercan, Dinar ve Sinan Çelik'in yanı sıra Şavşat Kaymakamı Bayram Köse ile çok sayıda seveni katıldı.

  • nurcan çelik
  • eski milli kaleci
  • Şavşat

ÖNERİLEN VİDEO

Asker eğlencesinde ortalık karıştı! Dehşet anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.