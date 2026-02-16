Eski milli kaleci Nurcan Çelik memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Türk kadın futbolunun öncü isimlerinden, eski milli kaleci ve teknik direktör Nurcan Çelik, 14 Şubat 2026 tarihinde yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen 1980 doğumlu Çelik'in vefatı spor dünyasında derin üzüntü oluşturdu. Futbolculuk kariyerinde milli formayı başarıyla taşıyan, teknik direktörlük döneminde ise özellikle kadın futbolunun gelişimine katkı sunan Çelik, disiplinli kişiliği ve genç sporculara verdiği destekle tanınıyordu.

Bir dönem Galatasaray Kadın Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevini üstlenen Çelik'in, hem saha içindeki performansı hem de kenar yönetimindeki çalışmalarıyla Türk kadın futbolunun kurumsallaşma sürecinde rol oynayan isimler arasında yer aldığı değerlendiriliyor.

Çelik'in cenazesi, vasiyeti doğrultusunda memleketi Şavşat'a getirildi. Şavşat Armutlu Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından 46 yaşındaki Çelik, annesi Fahriye Çelik'in mezarının yanına defnedildi. Cenaze törenine kardeşleri Ercan, Dinar ve Sinan Çelik'in yanı sıra Şavşat Kaymakamı Bayram Köse ile çok sayıda seveni katıldı.