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Spor

Eski öğrencisi Joe Cole yeni adresini duyurdu! ''Jose Mourinho'yu yüzde yüz tekrar göreceğiz''

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho hakkında eski öğrenci Joe Cole dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcının bir sonraki adresi hakkında konuşan Joe Cole, 'Jose Mpourinho'yu yüzde 100 yeniden Premier Lig'de göreceğimizi düşünüyorum.' dedi. İşte o açıklamanın detayları...

HABER MERKEZİ30 Nisan 2025 Çarşamba 13:25 - Güncelleme:
Eski öğrencisi Joe Cole yeni adresini duyurdu! ''Jose Mourinho'yu yüzde yüz tekrar göreceğiz''
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Sezon başında Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme yapan Jose Mourinho'nun adı son günlerde birçok takımla anılıyor.

Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili son iddia ise eski öğrencisi Joe Cole'dan geldi. Joe Cole, Chelsea döneminden hocası olan Mourinho'nun İngiltere Premier Lig'e döneceğinden emin.

TNT Spor'a konuşan Joe Cole, "Jose Mourinho'nun hala Avrupa futboluna çok şey katabileceğini düşünüyorum. Onun bir teknik direktör olarak dahi olduğunu düşünüyorum. Hala potansiyeli var. Onu tekrar Premier Lig'de görmek isterim çünkü gişe rekorları kırıyor. Bir şey kazanmak istiyorsan, gitmen gereken adam Mourinho."" dedi.

"YENİDEN PREMIER LİG'DE GÖRECEĞİZ"

Joe Cole, "Onu yüzde 100 yeniden Premier Lig'de göreceğimizi düşünüyorum. İngiltere'yi ve Londra'yı seviyor. Hikaye ortada. Hangi kulübe gelirse gelsin gerçek bir sıçrama yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

"JOSE İLE EN İYİ FUTBOLUMU OYNADIM"

Chelsea dönemindeki Mourinho'yu anlatan Joe Cole, "Her zaman bir oyuncu ve menajer ilişkimiz vardı. Bende daha fazlasını olduğunu düşündü ve benden her zaman daha fazlasını çıkardı. Ona bunun için teşekkür ediyorum. Onun döneminde en iyi futbolumu oynadım. Tüm büyük maçlarda beni seçmesi bana olan güvenini gösteriyordu" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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