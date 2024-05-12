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Spor

Eski takımı talip oldu! Nuri Şahin için büyük rekabet

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia gündemi sardı. Siyah beyazlıların teknik direktör listesinde bulunan Nuri Şahin'i eski takımı Feyenoord gündemine aldı. İşte detaylar...

Fanatik12 Mayıs 2024 Pazar 10:04 - Güncelleme:
Eski takımı talip oldu! Nuri Şahin için büyük rekabet
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Ligde bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oldukça gerisinde kalan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor.

Sezon içerisinde; Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe gibi isimlerle ile çalışan Beşiktaş istediği istikrarı bir türlü sağlayamadı.

RAKİP ÇIKTI

Yeni sezon için hoca arayışında olan Siyah-Beyazlı ekipte Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Nuri Şahin ismi öne çıkıyor. Nuri Şahin transferinde ise Beşiktaş'a şok bir rakip çıktı.

Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Feyenoord, Hollanda basınında yer alan iddiaya göre bir zamanlar formasını giyen yerli teknik adam Nuri Şahin'i gündemine aldı.

Geçtiğimiz günlerde Feyenoord'un şuanki teknik direktörü Arne Slot'un adı sezon sonunda Jürgen Kloop ile yollarını ayıracak olan Liverpool ile sıkça anıldı.

FORMA GİYDİĞİ TAKIM

Teknik direktörlük için Feyenoord ile adı anılan yerli teknik adam Feyenoord forması ile Hollanda Eredivisie'de boy gösterdi.

2007-2008 sezonunda Feyenoord'un Borussia Dortmund'dan 100 bin Euro bedelle kiraladığı futbolcu kısa bir Hollanda serüvenine sahip. Feyenoord forması ile Eredivisie'de 8 maça çıkan Nuri Şahin bu maçlarda 6 gollük performans gösterdi.

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