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Spor

Eski takımına geri dönüyor! Okay Yokuşlu yeniden Trabzonspor'a

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde devam eden Trabzonspor eski oyuncusu Okay Yokuşlu için harekete geçti. Bordo mavili ekip oyuncunun bonservisi için West Bromwich Albion ile görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Akşam22 Temmuz 2024 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
Eski takımına geri dönüyor! Okay Yokuşlu yeniden Trabzonspor'a
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Karadeniz ekibinde yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Bordo mavililer eski futbolcusu Okay Yokuşlu ile prensip anlaşmasına vardı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion ile bonservis konusunda görüşmelere devam ediyor. Kısa süre içinde bu görüşmelerin tamamlanması planlanıyor. 2015 yılında Kayserispor'dan 2 milyon euroya Trabzonspor'a transfer olan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2018 yılında 6 milyon euroluk bedelle Celta Vigo'ya gitti. EURO 2024'te milli takımımızla da boy gösteren Okay, orta sahada başarılı performans sergilemişti.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon İngiliz ekibi West Bromwich'te 48 maçta görev aldı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Milli oyuncunun İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitiyor. EURO 2024'te 3 maçta görev alan milli oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

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