İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2024 Salı / 11 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3817
  • EURO
    36,5578
  • ALTIN
    2883.08
  • BIST100
    9267.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eski takımına geri mi dönüyor? Neymar için resmi açıklama geldi
Spor

Eski takımına geri mi dönüyor? Neymar için resmi açıklama geldi

Kariyerine Suudi ekibi Al-Hilal'de devam eden Neymar için eski kulübü Santos'a döneceği yönünde haberler gündemi sarmıştı. Resmi açıklama Brezilya kulübünün başkanı Marcelo Teixeira'dan geldi. İşte detaylar...

12 Kasım 2024 Salı 15:27 - Güncelleme:
Eski takımına geri mi dönüyor? Neymar için resmi açıklama geldi
ABONE OL

Brezilya Serie B'de Coritiba deplsmanında kazanarak yeniden Serie A'ya dönen Santos'ta gündem Neymar.

Santos Başkanı Marcelo Teixeira, Coritiba maçı sonrası yaptığı açıklamada Neymar'ın geri dönüşüyle ilgili konuşmanın erken olduğunu söyledi.

Teixeira açıklamasında, "Spekülasyonun olmadığı yerde eğerlerle beklenti yaratmaya gerek yok. Bizim isteğimiz açık, babası ve ekibi isteğimizi biliyor. Beni tanıyorlar, Santos'u tanıyorlar. Henüz bunun zamanı değil. Beklemek zorundayız." açıklamasında bulundu.

SAKATLIKTAN DÖNDÜ, YENİDEN SAKATLANDI

Geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayan Neymar, 21 Ekim'de sahalara döndü.

Brezilyalı futbolcu sakatlığının ardından 369 gün sonra Al-Hilal'in Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki Al-Ain maçında sahalara dönen Neymar oyuna sonradan dahil olmuştu.

Brezilyalı yıldız, sakatlığının ardından çıktığı ikinci maça devam edememiş ve sakatlanmıştı. Neymar'ın sakatlığı nedeniyle en az 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KARİYERİNE SANTOS'TA BAŞLADI

Futbol kariyerine Santos'un altyapısında başlayan Neymar sonrasında Barcelona ve PSG formalarını giydi.

Neymar geçtiğimiz sezonun başında PSG'den ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e imza attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.