Brezilya Serie B'de Coritiba deplsmanında kazanarak yeniden Serie A'ya dönen Santos'ta gündem Neymar.

Santos Başkanı Marcelo Teixeira, Coritiba maçı sonrası yaptığı açıklamada Neymar'ın geri dönüşüyle ilgili konuşmanın erken olduğunu söyledi.

Teixeira açıklamasında, "Spekülasyonun olmadığı yerde eğerlerle beklenti yaratmaya gerek yok. Bizim isteğimiz açık, babası ve ekibi isteğimizi biliyor. Beni tanıyorlar, Santos'u tanıyorlar. Henüz bunun zamanı değil. Beklemek zorundayız." açıklamasında bulundu.

SAKATLIKTAN DÖNDÜ, YENİDEN SAKATLANDI

Geçtiğimiz sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayan Neymar, 21 Ekim'de sahalara döndü.

Brezilyalı futbolcu sakatlığının ardından 369 gün sonra Al-Hilal'in Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki Al-Ain maçında sahalara dönen Neymar oyuna sonradan dahil olmuştu.

Brezilyalı yıldız, sakatlığının ardından çıktığı ikinci maça devam edememiş ve sakatlanmıştı. Neymar'ın sakatlığı nedeniyle en az 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KARİYERİNE SANTOS'TA BAŞLADI

Futbol kariyerine Santos'un altyapısında başlayan Neymar sonrasında Barcelona ve PSG formalarını giydi.

Neymar geçtiğimiz sezonun başında PSG'den ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e imza attı.