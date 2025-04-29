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Spor

Eski takımına ilk kez rakip olacak! Fenerbahçe'nin derbi kozu Anderson Talisca

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadelede sarı lacivertli ekibin en büyük kozu Brezilyalı yıldız Anderson Talisca olacak. Ayrıca Talisca bu maçta eski takımı Beşiktaş'a ilk kez rakip olarak sahaya çıkacak. İşte detaylar...

IHA29 Nisan 2025 Salı 10:52 - Güncelleme:
Eski takımına ilk kez rakip olacak! Fenerbahçe'nin derbi kozu Anderson Talisca
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, 4 Mayıs Pazar günü evinde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, ligin son virajına girilirken, rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Kanarya'da ara transfer döneminde takıma dahil olan Anderson Talisca da kendisinden beklenen performansa son haftalarda ulaştı ve attığı gollerle sarı-lacivertlilere puanlar kazandırdı. Geçtiğimiz cumartesi günü Gaziantep'te, Fenerbahçe'nin ilk golüne imza atan Talisca, üst üste 5 lig maçında fileleri havalandırdı. Deplasmanda Bodrum FK, Sivasspor ve Gaziantep FK'ya karşı birer gol kaydeden Brezilyalı oyuncu, iç sahada ise Trabzonspor'a karşı hat-trick yaptı, Kayserispor mücadelesinde de 2 kez gol sevinci yaşadı.

Talisca, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 3 karşılaşmada 3 gole imza attı.

ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAK

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun derbide görev vermesi halinde Talisca, Kanarya'nın en önemli hücum silahı olacak. Kariyerinde 2016-2018 yılları arasında 2 sezon Beşiktaş forması giyen Talisca, 80 kez terlettiği siyah-beyazlı forma altında Fenerbahçe'ye; 2'si Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 müsabakada rakip oldu.

Talisca, derbide sahaya çıkması halinde eski takımına ilk kez rakip olacak. 31 yaşındaki futbolcu, derbide fileleri havalandırırsa Enner Valencia'nın (2022-2023) ardından üst üste 6 maçta da gol atmayı başaran ilk oyuncu olacak.

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