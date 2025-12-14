Sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak ayrılan ve Trabzonspor'a imza atan Ernest Muçi, derbide siyah beyazlılara golünü attı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, maçın 25. dakikasında Ernest Muçi sahneye çıktı. Topa çok düzgün bir vuruş yapan Muçi, eski takımına karşı skoru 1'e indirdi.

TRABZON'DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Beşiktaş'taki performansıyla sık sık eleştirilerin hedefi olan Ernest Muçi, Trabzonspor'da kendisini buldu. Bordo mavili formayla şimdiden Süper Lig'de 6 gole ulaşan Arnavut futbolcu, 1 de asist kaydetmeyi başardı.

Satın alma opsiyonunun gerçekleşmemesi durumunda Ernest Muçi, sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönecek.