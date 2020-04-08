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Spor

Fabri'den Beşiktaş'a mesaj: ''Beni alın''

Gelecek sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a, eski kalecisi Fabri'den mesaj geldi. Loris Karius ile yola devam edilmeyeceği açıklanan Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaş'tan 6 milyon Euro karşılığında Fulham'a transfer olan Fabri, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor. 32 yaşındaki file bekçisi “Yarım kalan macerayı tamamlamak istiyorum” ifadesini kullandı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 11:23 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 11:23
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Yarım kalan bir aşk hikayesi yeniden yazılabilir! Siyah-beyazlı kulüpte iki sezon forma giyip, bir şampiyonluk yaşadıktan sonra İngiltere'nin yolunu tutan kaleci Fabri, Beşiktaş'a dönüş için ilk kıvılcımı çaktı. 2018'de 6 milyon euro'ya gittiği Fulham'da fazla şans bulamayan, bu sezon başı Mallorca'ya kiralanan ancak La Liga'da da formaya hasret kalan İspanyol kaleci, siyah-beyazlı yönetime haber gönderip "Türkiye'ye dönmeye hazırım" mesajını verdi.

DİREKT NUR ÇEBİ'YE ULAŞTI

Beşiktaş'a ilk transfer olduğu dönemde ikinci başkan olan Başkan Ahmet Nur Çebi ile direkt temas kuran 32 yaşındaki eldiven, "Başkanım, Beşiktaş ile çok güzel anılarımız vardı. Türkiye'deki günlerimi çok özledim. Her türlü fedakarlığı yapmaya da hazırım. Yarım kalan macerayı tamamlamak istiyorum. Beşiktaş ile kazanılacak bir şampiyonluk daha hayalimde" ifadelerini kullandı. Başkan Çebi'nin salgının bitmesinin ardından ilk bu transfere yöneleceği öğrenildi.

TEK KUPASI BEŞİKTAŞ'TA

2016 yazında bedelsiz geldiği Beşiktaş'ta 87 resmi maça çıkan kaleci Fabricio, kariyerindeki tek şampiyonluk kupasını da siyah-beyazlı takımda kazandı. 6 milyon euro'ya gittiği Fulham'da sadece iki maçta görev alabilen Fabri, bu sezon başında Mallorca'ya kiralanmıştı. La Liga'da da sadece 1 maç şans bulabildi.

SİNAN BOLAT DA HAZIR KITA

Liverpool'dan kiralanan Karius'u sezon sonu kesin gönderecek olan Beşiktaş'ın kalesine bir isim daha talip. Belçika'da Royal Antwerp forması giyen 31 yaşındaki milli kaleci Sinan Bolat, kendisine Türkiye'den teklifler olduğunu açıkladı. Fotomaç'ın haberine göre bunların arasında Beşiktaş'ın da olduğu iddia edilirken Sinan, "Ben baskılı ortamlara alışığım. Türkiye'ye gitmek de seçeneklerim arasında duruyor" dedi.

Fırtına nedeniyle dalgaların boyu 5 metreyi aştı

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