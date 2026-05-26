  • Eski yıldızdan İngiliz devine transfer çağrısı! Victor Osimhen'in ismini verdi
Premier Lig ekibi Manchester United'ın eski oyuncusu Patrice Evra, İngiliz ekibi için transfer tavsiyesinde bulundu. Fransız yıldız, Manchester United'a Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i için çağrıda bulundu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2026 Salı 14:46 - Güncelleme:
Manchester United'ın eski oyuncularından Patrice Evra, İngiliz ekibi için gelen transfer sorusuna cevap verdi. Evra, Manchester United'a Galatasaraylı Victor Osimhen için çağrıda bulundu.

CEVAP: OSIMHEN!

Manchester United'a bir sonraki transfer döneminde kadrosuna katmasını istediği bir oyuncu seçmesi istenen Evra, şu sözleri kullandı:

"Osimhen. Galatasaray'a, orada gördüğü sevgiye ve oyuncunun kişiliğine büyük saygı duyuyorum."

"İYİ FORVETE İHTİYAÇLARI VAR"

"Manchester United'ın iyi bir forvete ihtiyacı var ve Manchester United'daki forvetlere, bazen de[Bryan]Mbuemo'ya büyük saygı duyuyorum. Ancak eskiden dört harika forvetimiz vardı ve her turnuvada oynamak istiyorsanız daha fazla forvete ihtiyacınız var."

"OSIMHEN DERİM"

"Elbette, bir sol bek gibi bazı savunma oyuncularına da ihtiyacınız var, çünkü bir sakatlık olabilir ve bir sağ bek de gerekebilir. Tabii ki Casemiro ayrılıyor, bu yüzden bu oyuncuların yerini doldurmanız gerekiyor. Bir isim vermek gerekirse, Osimhen derim çünkü bu oyuncuların fark yaratabileceğini biliyorum."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Victor Osimhen, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.

