  • Eski yıldızdan süpriz ziyaret! Gomis, Galatasaray'a moral verdi
Spor

Eski yıldızdan süpriz ziyaret! Gomis, Galatasaray'a moral verdi

Galatasaray, Monaco maçı için Fransa'da hazırlıklarını sürdürürken sarı-kırmızılı kafileyi eski golcüsü Bafetimbi Gomis ziyaret etti. Gomis, teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelerek takıma moral verdi.

9 Aralık 2025 Salı 20:48
Eski yıldızdan süpriz ziyaret! Gomis, Galatasaray'a moral verdi
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Fransa'ya gitti.

Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılılara sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Futbol oynadığı yıllarda iki farklı dönemde Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ı kaldığı otelde ziyaret etti.

Gomis, teknik direktör Okan Buruk, başkan Dursun Özbek, yöneticiler ve futbolcularla olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Gomis paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Aslanlar Monaco'da. Onlar buraya kadar gelmişken kendilerini ziyaret etmemek, çok özlediğim sarı-kırmızıyı solumamak mümkün değildi. Akşam zor bir maç var. Fransa'da her deplasman zordur. Monaco iyi bir takım. Ama Galatasaray da iyi bir takım. Güzel bir maç izleyelim. Hakeden kazansın! '

