Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Fransa'ya gitti.

Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılılara sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Futbol oynadığı yıllarda iki farklı dönemde Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ı kaldığı otelde ziyaret etti.

Gomis, teknik direktör Okan Buruk, başkan Dursun Özbek, yöneticiler ve futbolcularla olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Gomis paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Aslanlar Monaco'da. Onlar buraya kadar gelmişken kendilerini ziyaret etmemek, çok özlediğim sarı-kırmızıyı solumamak mümkün değildi. Akşam zor bir maç var. Fransa'da her deplasman zordur. Monaco iyi bir takım. Ama Galatasaray da iyi bir takım. Güzel bir maç izleyelim. Hakeden kazansın! '