Alman ekibi Bayern Münih'in devre arasında yollarını ayırmak istediği Fransız yıldız Sacha Boey için yeni gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray, eski yıldızı Sacha Boey'un durumunu yakından takip ediyor. İşte detaylar...

23 Aralık 2025 Salı 10:08
Galatasaray, Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Sacha Boey'dan vazgeçmiyor.

BAYERN'DE AYRILIK KARARI

Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih, Fransız futbolcu ile devre arasında yollarını ayırmak istiyor ve Sacha Boey'dan 20 milyon euro'ya yakın bir bonservis bekliyor.

TEKLİFLERE RET

Sadece üst düzey bir kulübe transfer olmak isteyen 25 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar birçok teklifi geri çevirdi.

GÖRÜŞMELER YOK

Sacha Boey ile Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ilgileniyor ancak bu transfer için de somut bir gelişme yok ve görüşme yapılmıyor.

GALATASARAY TAKİPTE

Galatasaray, Sacha Boey'un Bayern Münih'teki durumunu yakından takip ediyor.

BAYERN'DE BEKLENTİ

Boey'u bonservisiyle elinden çıkarmak isteyen Bayern Münih, Fransız futbolcu için devre arasında zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transfere de sıcak bakıyor.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan Sacha Boey, 1 asist yaptı.

BAYERN İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro gösterilen Sacha Boey'un, Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

