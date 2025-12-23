Galatasaray, Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Sacha Boey'dan vazgeçmiyor.
BAYERN'DE AYRILIK KARARI
Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih, Fransız futbolcu ile devre arasında yollarını ayırmak istiyor ve Sacha Boey'dan 20 milyon euro'ya yakın bir bonservis bekliyor.
TEKLİFLERE RET
Sadece üst düzey bir kulübe transfer olmak isteyen 25 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar birçok teklifi geri çevirdi.
GÖRÜŞMELER YOK
Sacha Boey ile Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ilgileniyor ancak bu transfer için de somut bir gelişme yok ve görüşme yapılmıyor.
GALATASARAY TAKİPTE
Galatasaray, Sacha Boey'un Bayern Münih'teki durumunu yakından takip ediyor.
BAYERN'DE BEKLENTİ
Boey'u bonservisiyle elinden çıkarmak isteyen Bayern Münih, Fransız futbolcu için devre arasında zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transfere de sıcak bakıyor.
SEZON PERFORMANSI
Bayern Münih forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan Sacha Boey, 1 asist yaptı.
BAYERN İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro gösterilen Sacha Boey'un, Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.