İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2025 Cuma / 20 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1821
  • EURO
    43,648
  • ALTIN
    4085.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eskişehir'de oynanacağı açıklanmıştı! TFF'den yeniden değerlendirme kararı
Spor

Eskişehir'de oynanacağı açıklanmıştı! TFF'den yeniden değerlendirme kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce Eskişehir'de oynanacağını açıkladığı Türkiye Kupası finalinin yerinin tekrardan değerlendirileceğini duyurdu.

IHA18 Nisan 2025 Cuma 15:09 - Güncelleme:
Eskişehir'de oynanacağı açıklanmıştı! TFF'den yeniden değerlendirme kararı
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eskişehir'de oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendireceğini duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli 'Müsabaka Yer Değişikliği' konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır. Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.