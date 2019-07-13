Eskişehirli Mehmet Kartal’ın listesinde
GEÇEN sezon Eskişehirspor’dan Dorukhan’ı alan ve 1 sezon içinde Avrupa pazarına süren Beşiktaş, Es-Esli bir başka oyuncu için devreye girdi.
- Star Spor
Siyah-Beyazlılar’ın 20 yaşındaki ön libero Mehmet Özcan için zemin yokladığı ve 500 bin euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Ancak geçen sezon Dorukhan’ı ucuz bir fiyata Kartal’a verdiklerini düşünen Eskişehirsporlu yöneticiler bu kez kapıyı 2 milyon eurodan açmayı düşünüyor.
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