Eskişehirspor, Altay mesaisinde

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, bu hafta sonu oynanacak olan Altay karşılaşmasına yönelik hazırlarını sürdürüyor.

31 Ocak 2026 tarihinde saat 17.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda Eskişehirspor, Altay ile karşı karşıya gelecek. Ligin 19'uncu haftasında oynanacak maç kapsamında, Eskişehirspor'un hazırlıkları 2 grup halinde devam etti. Birinci grup sabah antrenmanını gerçekleştirirken, eksiği bulunan ve maç ritmi kazanması hedeflenen ikinci gruptaki futbolcuların Artıspor ile hazırlık müsabakasında forma giydiği belirtildi.