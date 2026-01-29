İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,433
  • EURO
    52,1864
  • ALTIN
    7795.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Eskişehirspor, Altay mesaisinde

TFF 3. Lig'in 19. haftasında Altay ile karşılaşacak Eskişehirspor maçın hazırlıklarına devam ediyor.

IHA29 Ocak 2026 Perşembe 09:27 - Güncelleme:
Eskişehirspor, Altay mesaisinde
ABONE OL

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, bu hafta sonu oynanacak olan Altay karşılaşmasına yönelik hazırlarını sürdürüyor.

31 Ocak 2026 tarihinde saat 17.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda Eskişehirspor, Altay ile karşı karşıya gelecek. Ligin 19'uncu haftasında oynanacak maç kapsamında, Eskişehirspor'un hazırlıkları 2 grup halinde devam etti. Birinci grup sabah antrenmanını gerçekleştirirken, eksiği bulunan ve maç ritmi kazanması hedeflenen ikinci gruptaki futbolcuların Artıspor ile hazırlık müsabakasında forma giydiği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da bomba paniği! Apartmanın önüne 2. kez patlayıcı fırlatıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.