Eskişehirspor, Arda Baran Çubuk ile profesyonel sözleşme imzaladı

Geçtiğimiz sezon U19 takımında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 19 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Baran Çubuk, Eskişehirspor altyapısından yetişerek profesyonel sözleşmeye imza attı. Genç futbolcu, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle resmi imzayı attı. Eskişehirspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Baran'a "hoş geldin" diyerek yeni sezonda başarılar diledi.