27 Ağustos 2025 Çarşamba
  Eskişehirspor, Arda Baran Çubuk ile profesyonel sözleşme imzaladı
Spor

Eskişehirspor, Arda Baran Çubuk ile profesyonel sözleşme imzaladı

Eskişehirspor, altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç futbolcu Arda Baran Çubuk ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

IHA27 Ağustos 2025 Çarşamba 16:37
Eskişehirspor, Arda Baran Çubuk ile profesyonel sözleşme imzaladı
ABONE OL

Eskişehirspor altyapısından yetişen 19 yaşındaki Arda Baran Çubuk, Eskişehirspor ile profesyonel sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz sezon U19 takımında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 19 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Baran Çubuk, Eskişehirspor altyapısından yetişerek profesyonel sözleşmeye imza attı. Genç futbolcu, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle resmi imzayı attı. Eskişehirspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Baran'a "hoş geldin" diyerek yeni sezonda başarılar diledi.

Popüler Haberler
