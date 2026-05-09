Eskişehirspor - Ayvalıkgücü maçında ortalık karıştı! Play-off rövanşında gergin anlar...

TFF 3. Lig Play-off rövanş mücadelesinde Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın son bölümlerinde çıkan gerginlikte ev sahibi ekip 2 kırmızı kart görürken, konuk ekip sahadan çevik kuvvet kalkanları eşliğinde çıkarıldı.

Eskişehirspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor, play-off maçlarının 2. turunca Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takımın da TFF 2. Lig'e çıkma ihtimalinin olduğu maçta tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında siyah-kırmızı formalı Elias Durmaz hakem ile tartışmasının sonucunda kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Ardından 90+6. dakikada Akın Akman, rakibine yönelik müdahalesi gerekçesiyle kırmızı kart görerek takımının sahada 9 kişi kalmasına neden oldu. Kırmızı kartların yanı sıra siyah-kırmızılı ekip 4, Ayvalıkgücü Belediyespor ise 5 sarı kart gördü.

KONUK EKİP SAHAYI POLİS EŞLİĞİNDE TERK ETTİ

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri saha içerisinde geniş önlemler aldı. Ayvalıkgücü Belediyesporlu futbolcular ve teknik heyet, tribünlerden atılan maddelerden korunmak amacıyla çevik kuvvet polislerinin kalkanları altında soyunma odasına ulaştı. Polis ekipleri, stadyum çevresinde de güvenlik tedbirlerini artırdı.