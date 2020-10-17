Eskişehirspor deplasmanda ilk puanını aldı

17 Ekim 2020 Cumartesi 16:51 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 17:11

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada Del Valle’nin hatalı pasıyla İbrahim ceza sahsına girdi. Bu futbolcu, Feyyaz’ın darbesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.



30. dakikada İbrahim’in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına Bedirhan geçti. Bu futbolcunun vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

56. dakikada rakip kalede baskısını yükselten Bandırmaspor’da İshak’ın pasıyla ceza sahasına giren Landel topu filelere göndererek eşitliği sağlayan isim oldu. 1-1

Stat: 17 Eylül

Hakemler: Caner Ak, Oğuz Kaan Çalışır, Furkan Ürün

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Feyyaz Belen (Dk. 46 Erkan Taşkıran), Berat Satılmış (Dk. 69 Traore), Pote, İshak Çakmak (Dk. 82 Rayo), Landel, Hakan Bilgiç (Dk. 46 Orhan Ovacıklı), Emir Halilovic (Dk. 39 Hüseyin Bak), Mehmet Yiğit, Del Valle, Gökay Güney

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu, İbrahim Halil Öner (Dk. 74 Berkay Tanır), Kaan Gül (Dk. 66 Talha Erdoğan), Alimi, Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Mehmet Özcan, Sholaja (Dk. 90+3 Hasan Uyğur)

Goller: Dk. 30 Bedirhan Altunbaş (Penaltıdan) (Eskişehirspor) Dk. 57 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Del Valle, Dk. 59 İshak Çakmak (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 19 Kaan Gül, Dk. 38 Onur Bayramoğlu, Dk. 41 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 79 Alimi, Dk. 84 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)

ESKİŞEHİRSPOR BU SEZON DEPLASMANDA İLK PUANINI ALDI

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, bugün konuk olduğu Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak, 2020-2021 sezonunun ilk deplasman puanını kazandı.

Altyapısında yetişen futbolcuların ağırlıklı olduğu kadrosuyla sezona başlayan Eskişehir temsilcisi, ilk hafta başkentte konuk olduğu Ankaraspor'a 1-0 yenildi.

Bir sonraki hafta sahasında Adanaspor ile karşılaşan Eskişehirspor, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Siyah-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında İzmir'de Altay'a 6-0 mağlup oldu. Sezonun 4. haftasında Ümraniyespor'u ağırlayan Eskişehirspor, 1-1 biten maçta rakibiyle puanları paylaştı.

Lige verilen milli maç arasından sonra 5. haftada deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşan Eskişehir temsilcisi, rakibiyle 1-1 berabere kalarak hem sezonun ilk deplasman puanını kazandı hem de dış sahada ilk golünü kaydetti.

Eskişehirspor, 20 Ekim Salı günü sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.