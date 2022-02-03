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Spor

Eskişehirspor, Galatasaray tişörtüyle poz veren futbolcusunu kovdu!

Eskişehirspor, özel bir spor salonunda Galatasaray tişörtüyle poz vererek çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan altyapı oyuncularından Egehan Has'ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

DHA3 Şubat 2022 Perşembe 11:53 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 11:53
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un altyapı oyuncularından kaleci Egehan Has, akşam gittiği spor salonunda giydiği Galatasaray tişörtüyle fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotoğrafın görülmesi üzerine Eskişehirspor Kulübü harekete geçerek Egehan Has'ın kulüple ilişiğinin kesildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has'ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

GALATASARAY TARAFTARLARI HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan genç kaleci Egehan Has için Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada harekete geçti. Taraftarlar, genç oyuncunun kulübe kazandırılması için sosyal medyada birçok mesaj gönderdi.

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