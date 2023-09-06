Eskişehirspor yönetiminden A Milli Futbol Takımı'na ziyaret

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı mücadele için Eskişehir'e gelerek kalacağı otele yerleşti. Eskişehirspor Kulüp Başkanı Erkan Koca ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te oynanacak maç için Eskişehir'e gelen A Milli Futbol Takımı'nı kaldıkları otelde ziyaret etti. Kulüp Başkanı Erkan Koca, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na çiçek takdim ederken, milli futbolculara da başarı dileklerini iletti.