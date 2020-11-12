Eskişehirspor ilk galibiyet peşinde

IHA 12 Kasım 2020 Perşembe 13:43 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 13:43

Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde ısınma hareketleriyle sabah idmanına başlayan Es Es, hız, çeviklik ve koordinasyon çalışmaları ile antrenmanı noktaladı. Adana Demirspor’a karşı kazanarak çıkışa geçmek isteyen siyah-kırmızılıların antrenmanda istekli oldukları gözlendi. Geçen hafta son dakikada yediği golle galibiyeti kaçıran ve ligde henüz galibiyeti bulunmayan iki ekipten biri olan Eskişehirspor’da hedef 3 puan.