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Spor

Eskişehirspor - Kırklarelispor maçı ertelendi

Eskişehirspor ile Kırklarelispor arasında yarın oynanması planlanan lig maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

IHA25 Ocak 2022 Salı 10:54 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 10:54
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, ligin 22. haftasında evinde Kırklarelispor'u konuk edecekti. 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF tarafından ertelendi. Eskişehirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF'nin aldığı karar doğrultusunda ligimizde 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmalarının tamamı olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenmiştir. Kırklarelispor maçımız TFF'nin belirleyeceği ileri bir tarihte oynanacaktır. Taraftarımızın bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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