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Spor

Eskişehirspor kutlamalarında korku dolu anlar

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olan Eskişehirspor'un “Şampiyonluk Gecesi” kutlamalarında, havai fişek gösterisi sırasında taraftarlar kıvılcımlara maruz kaldı.

Haber Merkezi24 Mayıs 2025 Cumartesi 23:53 - Güncelleme:
Eskişehirspor kutlamalarında korku dolu anlar
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Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaştığı Mezitli 33 Spor'u 1-0 yenerek 3. Lig'e yükseldi. Eskişehirspor'un bu zaferi coşkuyla kutlanırken, kutlamalarda korkutan anlar yaşandı.

Eskişehirspor'un 'Şampiyonluk Gecesi' kutlamalarında ünlü sanatçılar sahneye çıkarken, statta korkutan anlar yaşandı.

KUTLAMALARDA KORKUTAN ANLAR

Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nun tepesinden taraftarın oturduğu bölgeye doğru kıvılcımlar saçan volkan havai fişekler yakıldı.

Bu esnada taraftarın yaşadığı zor anlar objektiflere yansıdı. Tribünlerdeki vatandaşlar yaşanan olaya ıslıklarla tepki gösterdi. Taraftarlar, düşen kıvılcımlardan zarar görmemek için yoğun çaba sarf etti.

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