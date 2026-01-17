İSTANBUL 6°C / 1°C
  • Eskişehirspor, Mert Başer'i kadrosuna kattı
Spor

Eskişehirspor, Mert Başer'i kadrosuna kattı

3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, son olarak Almanya'nın 1.FC Kaiserslautern takımında forma giyen Mert Başer'i renklerine bağladı.

IHA17 Ocak 2026 Cumartesi 12:45 - Güncelleme:
Eskişehirspor, Mert Başer'i kadrosuna kattı
Siyah-kırmızılı kulüp, son olarak Almanya'nın 1.FC Kaiserslautern ekibinde forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Başer ile anlaşma sağladı.

Eskişehirspor, ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında genç oyuncu Mert Başer ile sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun son olarak Almanya temsilcisi 1.FC Kaiserslautern forması giydiği belirtildi. Paylaşımda genç futbolcuya "Hoş geldin" denilirken, siyah-kırmızı forma altında başarılar dileyen temennilere yer verildi.

