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Spor

Eskişehirspor, son kez seyircisi önünde

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, bugün Entegre Solar Elazığspor'u konuk ederek sezonun son iç saha maçında taraftarı önüne çıkacak.

IHA16 Mayıs 2023 Salı 10:19 - Güncelleme:
Eskişehirspor, son kez seyircisi önünde
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1.Grupta 26 puanla 17'nci sırada yer alarak küme düşmeme savaşı veren kırmızı-siyahlı ekip, 33. haftada Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Entegre Solar Elazığspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Ligde oynadığı son 6 maçta bir galibiyet alarak kümede kalma şansını azaltan Es-Es, Elazığ ekibini mağlup ederek diğer rakiplerinin de puan kaybetmesini bekleyecek. Eskişehirspor, taraftarının desteğiyle Elazığspor karşısında 3 puan aldığı takdirde ligde kalma umutlarını son haftaya bırakacak.

Zorlu mücadelede Mardin bölgesi C Klasman hakemi Muhammed Mehmetcan Söylemez düdük çalacak. Söylemez'in yardımcılıklarını Mehmet Saldıraner ve Mustafa Güçer yapacak. Murat Ercan ise dördüncü hakemliği üstlenecek.

Öte yandan, Eskişehirspor'un da yer aldığı TFF 3. Ligde tüm karşılaşmalar bugün saat 15.00'te başlayacak.

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