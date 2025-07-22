Eskişehirspor topbaşı yaptı

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup son haftasında 3. Lig'e çıkmıştı. Şampiyonluk sevinci yaşayan siyah-kırmızılı ekip, yapılan kutlamaların ardından kadrosuyla ilgili çalışmalara başlamıştı. Son olarak Egemen Günce'yi transfer eden ve Okan Sarı ile yeniden anlaşma sağlayan Eskişehirspor, yeni kadrosuyla birlikte 2025-2026 sezonun ilk antrenmanını Teknik Direktör Serdar Göçerler ve ekibinin yönetiminde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Sezonun ilk antrenmanından çekilen kareler, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.