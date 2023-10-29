Eskişehirspor tribünlerinde Cumhuriyetin 100'üncü yıl coşkusu yaşandı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta oynanan Eskişehir Yunusemrespor-Eskişehirspor karşılaşmasında binlerce taraftar Türk Bayrakları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl coşkusunu yaşadı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 3. Haftasında Eskişehir Yunusemrespor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi binlerce taraftar tribünden takip etti. Karşılaşmadan günler öncesinde stada Türk Bayrağı ile gelin çağrısı üzerine taraftarlar Türk Bayraklarıyla tribünlerdeki yerlerini aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla maçın ilk dakikalarında Eskişehir Marşını söyledi. O anlarda taraftarlar büyük coşku yaşarken, renkli görüntüler oluşturdu.