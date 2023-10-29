İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2023 Pazar / 15 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eskişehirspor tribünlerinde Cumhuriyetin 100'üncü yıl coşkusu yaşandı
Spor

Eskişehirspor tribünlerinde Cumhuriyetin 100'üncü yıl coşkusu yaşandı

n Eskişehir Yunusemrespor-Eskişehirspor karşılaşmasında binlerce taraftar Türk Bayrakları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl coşkusunu yaşadı.

IHA29 Ekim 2023 Pazar 09:01 - Güncelleme:
Eskişehirspor tribünlerinde Cumhuriyetin 100'üncü yıl coşkusu yaşandı
ABONE OL

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta oynanan Eskişehir Yunusemrespor-Eskişehirspor karşılaşmasında binlerce taraftar Türk Bayrakları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl coşkusunu yaşadı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 3. Haftasında Eskişehir Yunusemrespor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi binlerce taraftar tribünden takip etti. Karşılaşmadan günler öncesinde stada Türk Bayrağı ile gelin çağrısı üzerine taraftarlar Türk Bayraklarıyla tribünlerdeki yerlerini aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıldönümü dolayısıyla maçın ilk dakikalarında Eskişehir Marşını söyledi. O anlarda taraftarlar büyük coşku yaşarken, renkli görüntüler oluşturdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.