Eskişehirspor ve milli takımın eski futbolcusu Fethi Heper vefat etti

KOAH rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Heper'in 1965-1974 yılları arasında Eskişehirspor'un formasını terlettiği hatırlatıldı.

Heper'in Eskişehir temsilcisinin takım kaptanlığını yaptığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 sezonda attığı 121 golle adını tarihimize altın harflerle yazdırmış, eski milli futbolcumuz, efsanemiz Fethi Heper'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Eskişehirspor'umuz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."



Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da Eskişehirspor'un "efsane" golcüsü, eski milli futbolcu ve maliye profesörü Fethi Heper'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Eskişehirspor camiasına sabır ve başsağlığı diledi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise üniversitesinin emekli öğretim üyesi, milli futbolcu ve Eskişehirspor'un "efsane" gol kralı Prof. Dr. Fethi Heper'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailesine, sevenlerine, Eskişehir'e ve tüm milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

KOAH tedavisi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Heper, 15 Şubat Cumartesi günü Mahmud Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.



FETHİ HEPER'İN KARİYERİ

Formasını giydiği Eskişehirspor'da 1965-1974 yılları arasında çıktığı 300 maçta 121 kez fileleri havalandıran Fethi Heper, A Milli Futbol Takımı'nda ise 3 kez forma şansı buldu. Türkiye'nin en üst liginde 1969-1970 ve 1971-1972 sezonlarında gol kralı olan Heper, Eskişehirspor'un 5 Eylül 1970'te Fuar Şehirleri Kupası'nda İspanya'nın köklü ekiplerinden Sevilla'yı 3-1 mağlup ederek kupa dışı bıraktığı maçta 3 golü de atmıştı.

Türkiye Kupası'nın 1970-1971 sezonunda finalde Bursaspor'u yenerek kupayı kazanan Eskişehirspor'un kadrosunda da yer alan Heper, 1974'te geçirdiği sakatlık sonucu faal futbolculuk kariyerini noktalayıp, akademik hayata adım attı.



Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan ve 26 Ocak 2011'de emekli olan Prof. Dr. Heper, Türkiye Futbol Federasyonunda da çeşitli görevlerde bulundu.