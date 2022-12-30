İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2022 Cuma / 7 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7233
  • EURO
    19,9745
  • ALTIN
    1093.35
  • BIST100
    5534.21
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eskişehirspor'a Emre Güral'dan müjdeli haber
Spor

Eskişehirspor'a Emre Güral'dan müjdeli haber

Eskişehirspor'un eski futbolcusu Emre Güral, borç nedeniyle kapanan transfer tahtasının tekrar açılması için imza verdiğini açıkladı.

IHA30 Aralık 2022 Cuma 11:20 - Güncelleme:
Eskişehirspor'a Emre Güral'dan müjdeli haber
ABONE OL

Uzun yıllardır maddi olarak zor zamanlar geçiren Eskişehirspor, borç nedeniyle gelen transfer yasağının kalkması için çalışmalarını sürdürüyor. Transfer tahtasını açmak için eski oyuncularından imza bekleyen Eskişehirspor yönetimi, Emre Güral'dan gelen imza ile tekrar umutlandı.

Eskişehirspor'da farklı sezonlarda toplam 4 sezon forma giyen Emre Güral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine Eskişehirspor yine bir sıkıntılı dönem ve bu zor günleri atlatmak adına ben yine fedakarlıklarımı yapıyorum. 6-7 senedir olduğu gibi. Kaptanımız Sezgin Çoşkun, Başkanımız Mehmet Şimşek ve özellikle Özgür Tulun abimin benim ile sürekli irtibatta olup ve kendilerinin büyük Camia Eskişehirspor adına neler yaptıklarını görmek beni umutlandırıyor bence sizi de umutlandırsın. Orda çok iyi niyetli olmayan İnsanlar da var, kendini söz sahibi sanan, hep çok konuşup sonunda hiçbir şey yapmayan veya yapamayan. Onları temizledikten sonrada çok şey daha da kolay ve güzel olacak. Eskişehirspor, Mehmet Başkanımız ve Özgür Tulun Abim için transfer yasağının kaldırılması adına imzamı veriyorum." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.