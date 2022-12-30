Eskişehirspor'a Emre Güral'dan müjdeli haber

Uzun yıllardır maddi olarak zor zamanlar geçiren Eskişehirspor, borç nedeniyle gelen transfer yasağının kalkması için çalışmalarını sürdürüyor. Transfer tahtasını açmak için eski oyuncularından imza bekleyen Eskişehirspor yönetimi, Emre Güral'dan gelen imza ile tekrar umutlandı.

Eskişehirspor'da farklı sezonlarda toplam 4 sezon forma giyen Emre Güral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine Eskişehirspor yine bir sıkıntılı dönem ve bu zor günleri atlatmak adına ben yine fedakarlıklarımı yapıyorum. 6-7 senedir olduğu gibi. Kaptanımız Sezgin Çoşkun, Başkanımız Mehmet Şimşek ve özellikle Özgür Tulun abimin benim ile sürekli irtibatta olup ve kendilerinin büyük Camia Eskişehirspor adına neler yaptıklarını görmek beni umutlandırıyor bence sizi de umutlandırsın. Orda çok iyi niyetli olmayan İnsanlar da var, kendini söz sahibi sanan, hep çok konuşup sonunda hiçbir şey yapmayan veya yapamayan. Onları temizledikten sonrada çok şey daha da kolay ve güzel olacak. Eskişehirspor, Mehmet Başkanımız ve Özgür Tulun Abim için transfer yasağının kaldırılması adına imzamı veriyorum." ifadelerini kullandı.