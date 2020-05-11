Eskişehirspor'a koronavirüs testi

IHA 11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:16 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:16

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in liglerin 12-13-14 Haziran tarihlerinde başlayacağını açıklamasıyla birlikte kulüpler hazırlıklara başladı. Bu kapsamda Eskişehirspor’da teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanları koronavirüs testine tabii tutuldu. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde yapılan Korona virüs testleri devam ediyor. Korona virüs testine giren siyah-kırmızılıların sonuçları yarın açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte siyah-kırmızılı takım, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde antrenmanlarına yarın başlayacak.