İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2023 Çarşamba / 11 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8148
  • EURO
    20,52
  • ALTIN
    1164.99
  • BIST100
    4713.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eskişehirspor'a sevindirici haber! Transfer yasağı...
Spor

Eskişehirspor'a sevindirici haber! Transfer yasağı...

Eskişehirspor, Trabzonspor'a olan borcunu ödemesinin ardından 4 yılın sonunda transfer yasağını kaldırdı.

IHA1 Şubat 2023 Çarşamba 20:54 - Güncelleme:
Eskişehirspor'a sevindirici haber! Transfer yasağı...
ABONE OL

Eskişehirspor son olarak Trabzonspor'a borcunu ödeyip, borcu bulunan tüm kulüp antrenör ve futbolculardan gerekli imzaları alarak transfer tahtasını 4 yılın sonunda açtı.

Eskişehirspor'un yeni göreve gelen başkanı Erkan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübün transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Başkan Koca paylaşımında, "Tüm Eskişehirspor camiasına hayırlı uğurlu olsun. Transfer tahtamız açılmıştır. Eskişehirspor sonsuza kadar yaşayacaktır. Karanlık aydınlığa dönüşür elbet. Siz o gün bayramı, kutlamayı görün" ifadelerine yer verdi.

Aynı dakikalarda Trabzonspor Kulübü resmi sosyal medya hesabından, Erkan Zengin'in ücretinin ödendiğini şu ifadelerle duyurdu;

"Kulübümüz ile Eskişehirspor Kulübü arasında Erkan Zengin transferi dolayısıyla devam eden hukuki süreç, ilgili kulübün gerekli ödemeyi bugün itibarıyla kulübümüz banka hesabına yatırması ile birlikte son bulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Eskişehirspor Kulübü ise borcun ödenmesinden sonra kalkan transfer yasağını Cem Yılmaz'ın filminden alıntı yaparak, esprili bir dille duyurdu. Paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.