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Spor

Eskişehirspor'a St. Johnstone desteği

İskoçya Ligi takımlarından St. Johnstone'un taraftarları, zor günler geçiren Eskişehirspor için sosyal medyadan destek çağrısında bulundu.

IHA19 Ekim 2022 Çarşamba 14:12 - Güncelleme:
Eskişehirspor'a St. Johnstone desteği
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Kapanma noktasına gelen Eskişehirspor için bazı dinamikler harekete geçti. Eskişehirspor yönetimi, transfer tahtasının açılabilmesi için dosyakapat.com internet sitesinden yardım kampanyası başlattı. Eskişehirspor'a eski futbolcuları, bazı kulüpler destek olmaya başladı. Eskişehirspor'un, Avrupa kupalarında karşılaştığı ve kardeş takım ilan edilen St. Johnstone taraftarları da paylaşımlarda bulunarak kırmızı-siyahlılar için destek istedi. St. Johnstone Türkiye hesabı ve bazı taraftarları paylaşımında Eskişehirspor'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Scott Watson isimli taraftar, paylaşımında, "Dışarıdaki tüm St. Johnstone hayranlarına, bu fantastik kulübün hayatta kalmasına yardımcı olmak için lütfen aşağıda listelenen bu siteye bağışta bulunun" derken, St. Johnstone Türkiye sayfası da özel video hazırlayarak, "kardeşlerimiz" notunu düştü.

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