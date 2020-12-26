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Spor

Eskişehirspor'da 2 futbolcuda koronavirüs çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 2 fubolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 11:58 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 11:58
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Siyah-kırmızılı ekip, 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda yapacağı Bursaspor maçı öncesinde Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda 2 oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde iki futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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