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Spor

Eskişehirspor'da 2 kişide koronavirüs çıktı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 1 futbolcu ve 1 idari personelin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

DHA14 Kasım 2020 Cumartesi 12:34 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 12:34
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Eskişehirspor'da teknik heyet ve oyunculara Kovid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre; 1 oyuncu ve 1 idari personelde koronavirüs olduğu tespit edildi. Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gurlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuz ve bir idari personelimizin testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup, takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır" denildi.

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