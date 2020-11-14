Eskişehirspor'da 2 kişide koronavirüs çıktı

DHA 14 Kasım 2020 Cumartesi 12:34 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 12:34

Eskişehirspor'da teknik heyet ve oyunculara Kovid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre; 1 oyuncu ve 1 idari personelde koronavirüs olduğu tespit edildi. Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gurlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuz ve bir idari personelimizin testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup, takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır" denildi.