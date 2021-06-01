İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Haziran 2021 Salı / 20 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5213
  • EURO
    10,4232
  • ALTIN
    523.071
  • BIST100
    1430.28
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eskişehirspor'da Bedirhan Altunbaş'la yollar ayrıldı
Spor

Eskişehirspor'da Bedirhan Altunbaş'la yollar ayrıldı

Eskişehirspor'un sağ beki Bedirhan Altunbaş, alacaklarından feragat ederek kırmızı siyahlı kulüpten ayrıldı

AA01 Haziran 2021 Salı 15:08 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 15:08
ABONE OL

TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor'da futbolcu Bedirhan Altunbaş'ın alacaklarından feragat ederek kulüpten ayrıldığı bildirildi.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzle sözleşmesi sona eren futbolcumuz Bedirhan Altunbaş, alacaklarından feragat ederek ve kulübümüze gelir sağlayarak ayrılma yolunu seçmiştir. Bedirhan'a emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun evlat."

Eskişehirspor'un alt yapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon siyah-kırmızılı formayla çıktığı 26 maçta 2 gol kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.