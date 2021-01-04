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Spor

Eskişehirspor'da İlhan Var ile yollar ayrıldı

Eskişehirspor'da teknik direktör İlhan Var'ın görevine son verildi. Yönetim, ayrılığı sosyal medya hesaplarından duyururken, karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmenin sonlandırıldığı belirtildi.

DHA04 Ocak 2021 Pazartesi 21:20 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 21:20
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TFF 1’nci lig ekiplerinden Eskişehirspor’da teknik direktör İlhan Var dönemi bitti. Ekonomik dar boğazda olan kulüpte geçen ekim ayında göreve getirilen İlhan Var’ın, bugünkü Beypiliç Boluspor’a karşı alınan 2-0’lık mağlubiyetinin ardından görevine son verildiği açıklandı. Eskişehirspor’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Teknik direktörümüz İlhan Var ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sonlandırılmıştır. İlhan Var ve ekibine takımımıza vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

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