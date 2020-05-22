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Spor

Eskişehirspor'da pozitif vakaya rastlanmadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da ikinci kez yapılan korona virüs (Covid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.

IHA22 Mayıs 2020 Cuma 20:22 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 20:22
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Korona virüs salgını dolayısıyla verilen uzun aranın ardından 19 Haziran tarihinde başlayacak olan TFF 1. Lig’de kulüpler çalışmalarına devam ediyor. Ekipler başlayacak olan lig öncesi yapılan antrenmanların yanı sıra korona virüs testleri ile de sezona hazırlanıyor.

 Son olarak geçtiğimiz gün korona virüs testine giren Eskişehirspor kulübünün sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Test sonuçlarına göre herhangi bir pozitif vakaya rastlanmazken 19 Haziran tarihinde başlayacak karşılaşmalar öncesi çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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