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Spor

Eskişehirspor'da Sebastian Pinto sevinci

Eskişehirspor, yılan hikâyesine dönen Sebastian Pinto'nun borcunu kapattı. Başkan Mehmet Şimşek, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu.

IHA22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:39 - Güncelleme:
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Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Sebastian Pinto'nun borcunun kapandığını duyurdu. 2015-16 sezonunda Eskişehirspor'da forma giyen oyuncuya, 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren bugüne kadar ödeme yapılırken, son taksitinin ardından müjdeli haberi Başkan Şimşek sosyal medya hesabından verdi. Mehmet Şimşek, yaptığı paylaşımda güzel haberi takipçilerine "Vallahi bitti. Pinto ödemeleri bitmiştir. Kulübümüz bir dosyadan daha kurtulmuştur. Loca ve led reklam alanlardan, dosya kapat üzerinden para yatıranlardan, kombinesini alanlardan Allah razı olsun. Biz olduk. Yaşasın Eskişehirspor" ifadeleri ile duyurdu.

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