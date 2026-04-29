Eskişehirspor'da tur sevinci: Çiftetelliyle kutladılar

TFF 3. Lig Yükselme Play-Off 1. Tur rövanş maçında sahasında Balıkesirspor'u 3-0 mağlup eden Eskişehirspor'da, maç sonu büyük sevinç yaşandı. Siyah-kırmızılı futbolcular, tur sevincini saha ortasında çiftetelli oynayarak kutladı.

Eskişehirspor, Balıkesirspor'a 2-1 kaybettiği ilk maçın ardından rövanş mücadelesinde kendi taraftarı sergilediği üstün performansla sahadan 3-0'lık net bir skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla bir üst tura adını yazdıran Kırmızı Şimşekler, bitiş düdüğüyle birlikte galibiyeti çiftetelli oynayarak kutladı.

Hakemin son düdüğü çalmasıyla birlikte tribünleri dolduran binlerce taraftar büyük sevinç yaşarken, saha içerisindeki kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Galibiyetin ve tur atlamanın sevincini yaşayan Eskişehirsporlu futbolcular, hep beraber saha ortasında toplanarak çiftetelli oynadı. Futbolcuların bu neşeli kutlamasına tribünler de alkışlarla eşlik etti.

Galibiyetin mimarı olan futbolcular, orta sahadaki oyunlarının ardından tribünlere giderek taraftarları selamladı. Siyah-kırmızılı camia, elde edilen bu kritik galibiyetle birlikte şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.