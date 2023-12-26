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Spor

Eskişehirspor'da yeni teknik direktör Levent Kartop oldu

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için Levent Kartop ile anlaşmaya vardı. Kartop için yarın imza töreni düzenlenecek.

IHA26 Aralık 2023 Salı 16:26 - Güncelleme:
Eskişehirspor'da yeni teknik direktör Levent Kartop oldu
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Eskişehirspor, geçtiğimiz gün teknik direktör İbrahim Baş ile yollarını ayırmıştı. Kırmızı-siyahlı kulübün yeni teknik adamı belli oldu. Eskişehirspor, 44 yaşındaki Levent Kartop ile anlaşma sağladı. Eskişehir ekibinin yeni teknik adam Levent Kartop için yarın saat 13.30'da Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde imza töreni düzenleyeceği öğrenildi.

Teknik adamlık kariyerine Denizlispor altyapı takımlarında başlayan Levent Kartop, Altınordu, Uşakspor, Diyarbekirspor, Tire 1922, 1922 Konya, Adıyaman FK, Kuşadasıspor ve son olarak Sivasspor'da görev yaptı.

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