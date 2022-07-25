Eskişehirspor'dan Abdullah Avcı'ya tepki

Eskişehirspor'dan, Empoli'ye 1-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı için tepki geldi.

Abdullah Avcı'nın, Empoli ile oynanan hazırlık maçında ekranlara yansıyan, "Eskişehirspor'da oynamıyorsun ki!" ifadeleri sonrası, siyah-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kamuoyuna: O FORMA KUTSALDIR, NASİP OLMAZ HERKESE!" ifadelerine yer verildi.

Bir süre sonra Eskişehirspor'dan bir açıklama daha geldi ve yapılan açıklamada, "Anadolu'da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı'yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.