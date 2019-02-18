Eskişehirspor'dan Denizlispor'a çelme
Spor Toto 1. Ligi'nde alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren Eskişehirspor - Denizlispor karşılaşması 1-1 sona erdi.
Spor Toto 1. Ligi'nin 22. haftasının kapanış maçında Eskişehirspor ile Denizlispor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Alt ve üst sıraları yakından ilgilendirek karşılaşma 1-1 sona erdi.
Eskişehirspor'un golünü 17. dakikada Jesse Sekidika atarken Denizlispor'un golü 39. dakikada Mehmet Akyüz'den geldi.
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