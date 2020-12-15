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Spor

Eskişehirspor'dan forma açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Çaykur Rizespor ile oynanan Türkiye Kupası maçının bitişinde yaşanan forma olayı ile ilgili açıklama yaptı. Kulüp, forma verip vermeme kararının her zaman olduğu gibi tamamen oyunculara ait olduğunu bildirdi.

AA15 Aralık 2020 Salı 21:40 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 21:53
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Siyah-kırmızılı kulüp, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-0 yenilerek organizasyona veda ettikleri Çaykur Rizespor maçının ardından ev sahibi takım futbolcusu ile siyah-kırmızılı kulübün oyuncusu arasındaki forma değiş tokuşuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrasında rakip takım oyuncusu Samudio ile oyuncumuz Buğra Çağlıyan arasında oluşan görüntülerde forma verip vermeme kararı, her zaman olduğu gibi tamamen oyuncularımızındır. Nitekim oyuncumuzun formasını maçı sonrasında Samudio'ya ulaştırdığı bilgisini almış bulunmaktayız. Kulübümüzde malzeme konusunda bir eksik yaşanmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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