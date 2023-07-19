Eskişehirspor'dan orta sahaya takviye

2023-2024 sezonuna güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Eskişehirspor, transfer çalışmaları çerçevesinde takviyelere devam ediyor. Siyah-kırmızılı ekip, Bartınspor'dan 33 yaşındaki orta oyuncusu Kerem Eryılmaz'ı renklerine bağladı. Eryılmaz, kariyerinde Gaziantepspor, Gaziosmanpaşa, Çubukspor, Uşakspor, Belediye Kütahyaspor, Sökespor, Manavgat Belediye, Bergama Belediye, Bigaspor, Kafkas Gençlikspor, Adana 1954 FK ve son olarak Bartınspor'da forma terletti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bartınspor'dan tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Eryılmaz ile anlaşma sağlamıştır. Kerem Eryılmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.