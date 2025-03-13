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Spor

Eskişehirspor'dan üst klasman hakemler atanması talebi

Eskişehirspor, maçlara üst klasman hakemler atanması talebi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

IHA13 Mart 2025 Perşembe 12:54 - Güncelleme:
Eskişehirspor'dan üst klasman hakemler atanması talebi
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Eskişehirspor, yaptıkları görüşmeyi sosyal medyadan duyurdu. Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Şampiyonluk yolunda oynadığımız her maçın bir final niteliği taşıdığı bu sezonda, son dönemde karşılaştığımız hakem kararlarının kulübümüzün mücadelesine, emeğine ve alın terine zarar verdiğini gözlemlemekteyiz. Bu doğrultuda, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu üst düzey yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, sportif rekabetin adil bir şekilde sürdürülebilmesi ve sahadaki mücadelenin hiçbir karar tarafından gölgelenmemesi adına, maçlarımıza üst klasman hakemlerinin atanması talebimizi ilettik. TFF ve MHK yöneticileri de bu konuda hassasiyet göstererek bu uygulamanın hayata geçirileceğini tarafımıza bildirmiştir. Gösterdikleri anlayış için kendilerine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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