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Spor

Eskişehirspor'un 5 futbolcusunda koronavirüs çıktı

Eskişehirspor, 5 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AA27 Mart 2021 Cumartesi 17:40 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 17:40
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 5 futbolcu ile 1 destek ekibi personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-kırmızılı ekip, kentteki bir özel hastanede Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda 5 oyuncu ile 1 destek ekibi personelinin Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından yapılan Kovid-19 testleri neticesinde 5 futbolcumuz ile 1 destek ekibi personelimizin testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır. Takımımızda hafta içerisinde 1 antrenörümüz ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştı." ifadeleri kullanıldı.

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