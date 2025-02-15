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Spor

Eskişehirspor'un 9 numaralı forması emekliye ayrıldı

Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fethi Heper, rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Eskişehirspor da mirasını yaşatmak için giydiği 9 numaralı formayı emekliye ayırdı.

IHA15 Şubat 2025 Cumartesi 15:07 - Güncelleme:
Eskişehirspor'un 9 numaralı forması emekliye ayrıldı
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Eskişehirspor, vefat eden Fethi Heper'in mirasını yaşatmak amacıyla onun giymiş olduğu 9 numaralı formayı emekliye ayırdıklarını açıkladı.

Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fethi Heper (81), KOAH rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde vefat etti. Heper'in vefatı spor camiasında büyük üzüntüye neden olurken, Eskişehirspor, onun taşımış olduğu 9 numaralı formayı emekliye ayırdıklarını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Fethi Heper'in şanlı mirasını yaşatmak adına, onun terlettiği, onurlandırdığı, yüreğiyle taşıdığı 9 numaralı formayı emekliye ayırıyoruz. Bundan böyle Eskişehirspor'un 9 numarası, sahada değil, hatıralarda, tarihimizde ve yüreklerimizde yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.

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