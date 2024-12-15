Eskişehirspor'un BAL ligi maçını 30 bin 358 kişi izledi

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan 11. hafta karşılaşmasına kırmızı-siyahlı ev sahibi kulübün taraftarları yoğun ilgi gösterdi.

Genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden taraftarın Eskişehirspor'a destek vermek üzere stada akın etti.

Maçtan saatler önce stat çevresinde "Anadolu Yıldızı"na destek vermek üzere toplanan 30 bini aşkın taraftar, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

Kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 30 bin 358 biletli taraftarın takıma destek verdiği öğrenildi.

Taraftarlar maç boyunca Bando Es-Es eşliğinde yoğun tezahüratla takımlarını destekledi.

Yoğun çekişmenin yaşandığı ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, 72. dakikada Yakup Demirci'nin golüyle 2-1 öne geçti.

Eskişehirspor'da Sertaç Kayatekin 90+3. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Eskişehirspor, üç puan alarak grupta 30 puanla liderliğe yükseldi.

Maçın ardından Eskişehirsporlu taraftarlar ve futbolcular galibiyeti birlikte kutladı.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok, gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşma öncesi konuk ekiple eşit puana sahip olduklarını belirterek, Manavgat Belediyespor'u yenerek puan farkıyla liderliğe yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Statta çok güzel bir atmosfer olduğunu vurgulayan Entok, "30 küsur bin kadar bir taraftarımız vardı. Eskişehirspor'un zaten ligi olmaz. Bugün sıra taraftarımızdaydı. Onlar da üstüne düşeni fazlasıyla yaptılar. Eskişehirspor her zaman taraftar liginde şampiyondur. Bundan sonra da böyle olacak. İnşallah sene sonunda da şampiyonluğu göğüsleriz." diye konuştu.