Eskişehirspor'un borcu açıklandı: 336 milyon 691 bin TL

Siyah kırmızılı kulübün 15 Haziran Perşembe günü yapılması planlanan ve yasal çoğunluk sağlanamaması sebebiyle ertelenen Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Eskişehir Hasan Polatkan Kültür Merkezinde yasal çoğunluk aranmaksızın gerçekleşen toplantıya 79 delege katılım gösterirken, Başkanlık Divanının seçilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kulübün Muhasebe Müdürü Gökay Şahin salondaki üyelerle denetim kurulu raporunu paylaştı. Şahin, itibariyle kulübün borcunun 336 milyon 691 bin 667 lira 97 kuruş olduğu açıkladı.