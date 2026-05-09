9 Mayıs 2026 Cumartesi / 23 Zilkade 1447
  • Eskişehirspor'un efsane isimlerinden Nihat Atacan hayatını kaybetti
Eskişehirspor'un efsane isimlerinden Nihat Atacan hayatını kaybetti

Eskişehirspor'un efsane futbolcu ve teknik adamlarından Nihat Atacan hayatını kaybetti. Siyah-kırmızılı kulüp, Atacan'ın vefatı nedeniyle derin üzüntü yaşadıklarını açıkladı.

IHA9 Mayıs 2026 Cumartesi 16:58 - Güncelleme:
Eskişehirspor'un efsane isimlerinden, Türk futboluna damga vurmuş eski futbolcu ve teknik direktör Nihat Atacan hayatını kaybetti.

Eskişehirspor camiası, kulüp tarihinin önemli figürlerinden biri olan Nihat Atacan'ın vefat haberini paylaştı.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Atacan'ın kaybından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şanlı tarihimizin unutulmaz ismi, efsane futbolcumuz ve antrenörümüz Nihat Atacan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Nihat Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm taraftarlarımıza başsağlığı dileriz."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Efsane ismin cenaze törenine ilişkin detaylar da paylaşıldı. Nihat Atacan'ın naaşı, 10 Mayıs 2026 Pazar günü öğle namazını müteakip Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Törene Eskişehirspor yönetimi, taraftarlar ve spor camiasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor.

