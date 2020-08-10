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Spor

Eskişehirspor'un kamp programını maddi şartlar belirleyecek!

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına 15 Ağustos tarihinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde başlayacak.

IHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:48 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:48
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Türkiye’de yeni futbol sezonu 11 Eylül tarihinde oynanacak olan Süper Lig maçları ile start veriyor. Alt ligler için ise henüz net bir tarih açıklanmazken TFF 1. Lig ekipleri hazırlıklarına önümüzdeki günlerde başlıyor. Son olarak ligin köklü ekiplerinden Eskişehirspor 15 Ağustos tarihinde yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını duyurdu. İlk etapta Eskişehir Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde top başı yapacak Siyah Kırmızılı ekip, ikinci etap kamp programını ise maddi şartlara göre şekillendirecek.

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